Возможно, ключевая ставка ЦБ РФ к концу года будет доведена до 3,5% - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" не исключают, что к концу года ключевая ставка ЦБ РФ будет доведена до 3,5%, сообщается в комментарии компании.

Снижение рубля к ключевым валютам оказало краткосрочный эффект, и наибольшую тревогу у ЦБ РФ теперь вызывает не рост инфляции, а ее падение существенно ниже целевого значения в 4%. Такую тенденцию регулятор предвидит не только в нынешнем году, но даже и в следующем, отмечает аналитик Валерий Емельянов. На цены давят не только макроэкономическая составляющая, но также и настроения потребителей: ожидаемая инфляция стала снижаться вслед за реальной. Это дает пространство регулятору для дальнейшего снижения ставки без риска вызвать всплеск цен, полагает В. Емельянов.

"Мы в свою очередь не исключаем, что к концу года ставка будет доведена до 3,5%, однако столь же крупное разовое снижение второй раз вряд ли случится", - пишет специалист компании.