BofA понизил рейтинг украинских ценных бумаг из-за проекта постановления об оценке деятельности главы НБУ

Bank of America считает дополнительным риском решение комитета Верховной Рады поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия, в котором говорится о целесообразности создания временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства центробанка.

Согласно глобальному исследованию BofA, рейтинг ценных бумаг Украины снижен до "рыночных" (Marketweight), тогда как раньше Украина была в категории Overweight ("выше рынка").

Как указано в материалах исследования, решение комитета "стало последней каплей для снижения рейтинга Украины".

Наряду с инициативами по расследованию обоснованности денежно-кредитной политики государства, аналитики BofA называют также другие риски, в том числе давнюю идею о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"Любая из этих инициатив может потенциально осложнить прогресс в будущем сотрудничестве с МВФ в 2020-2021 гг., что, вероятно, будет негативно воспринято рынком", - поясняет BofA.

Согласно материалам исследования, неспособность парламента утвердить программу Кабмина также усиливает неопределенность в отношении жизнеспособности нынешнего правительства в ближайшей перспективе. А рекордно большое количество новых случаев коронавируса, связанное со снятием карантинных ограничений, может потенциально представлять риск экономического локдауна.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 июня рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".