.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мировые фондовые индексы растут вопреки неопределенности - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 июня 2020 года 13:28
Мировые фондовые индексы растут вопреки неопределенности - ИК "Фридом Финанс"
Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют позитивную динамику, несмотря на противоречивые сообщения о развитии отношений КНР и США и сохраняющуюся угрозу второй волны эпидемии, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рост заболеваемости COVID-19 в Азии и США остается в центре внимания. В Пекине заявили, что вспышка взята под контроль, но ограничения на полеты сохраняются. Число ежедневных случаев инфицирования в Аризоне, Флориде, Калифорнии, Южной Каролине и Техасе достигло нового антирекорда, что сопровождается увеличением числа госпитализаций, особенно в Техасе. "Американо-китайские отношения вновь в фокусе после разнонаправленных сигналов с обеих сторон. - указывает аналитик ИК Ален Сабитов. - Китай планирует ускорить закупки сельскохозяйственных товаров США после переговоров, состоявшихся на этой неделе на Гавайях. В то же время Дональд Трамп допустил возможность "полного разъединения" экономик США и Китая, о чем сообщил в Twitter. Ранее торговый представитель Штатов заявил, что не считает это решение разумным". Сохраняется неопределенность и в вопросе новых экономических стимулов. В Вашингтоне отсутствует консенсус относительно размера и содержания пятого пакета экономической помощи. Обсуждаются расходы на инфраструктуру, дополнительная помощь местным органам власти, очередной раунд прямых выплат гражданам в размере $1200 и сохранения повышенных пособий по безработице. Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Японский Nikkei прибавляет 0,5%. Шанхайский CSI300 растет больше чем на 1,3%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,6%. Фондовые площадки Европы открылись ростом в пределах 1%. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, слабеет. Ставка по 10-летним трежерис вернулась выше 0,72%. Июльский фьючерс на Brent поднялся над уровнем $42 за баррель. Золото торгуется вблизи $1730 за унцию. "Умеренный аппетит к риску сегодня присутствует, - констатирует А. Сабитов. - Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит торговаться над отметкой 3100 пунктов". "Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли", - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс".
.
19 июня 2020 года 17:52
Нефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В утренние часы пятницы на рынке прослеживалось формирование структуры... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:47
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает, что в пятницу котировки нефти попробуют уйти выше 42 долларов за баррель, где он рекомендует открывать спекулятивные "шорты" с целью "поймать" доллар-два, говорится в комментарии компании. "Нефтяной рынок, как и фондовый, в любой момент может... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:09
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы прибавляют около 1%, продолжая повышение, стартовавшее в четверг, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки расположены в районе 42 и 39 долларов соответственно, не так далеко от июньских пиков (43,06 доллара и 40,44... читать дальше
.19 июня 2020 года 09:41
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite слегка повысились по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.18 июня 2020 года 17:42
Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:22
Аналитики Julius Baer занимают "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу, сообщается в комментарии компании. Данные по инфляции в Великобритании за май показали дальнейшее снижение общего уровня инфляции до 0,5%. Большая часть этого снижения была вызвана падением цен на... читать дальше
.18 июня 2020 года 12:21
Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, считают в ИК. Мир будет сталкиваться с избытком нефти в... читать дальше
.18 июня 2020 года 11:21
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital, отмечается в комментарии ITI Capital. В четверг, 18 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19 в отдельных штатах США, что... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:54
Нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о мерах против COVID-19 благодаря статистике по производству - "Открытие Брокер"
Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ОПЕК в среду выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:31
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг утром теряют около 1% после снижения накануне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду показал сдержанный рост запасов нефти, которые, тем не менее, достигли очередного рекорда 539,28 млн баррелей. В... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.