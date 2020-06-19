"Яндекс" - самый перспективный кандидат на включение в MSCI Russia в ноябре 2020 года - ITI Capital

"Яндекс" - самый перспективный кандидат на включение в MSCI Russia в ноябре 2020 года, сообщается в комментарии ITI Capital.

"Мы считаем, что самым перспективным кандидатом на ноябрьское включение остается "Яндекс", но уровень локальной ликвидности, соответствующий критериям MSCI Russia, из-за высокого free-float (97%) держится лишь с 3К19. Точнее, с июля 2019 г., когда коэффициент достаточной ликвидности, который измеряет MSCI, превысил минимальные для развивающихся стран 15%. Согласно нашим расчетам, в июне коэффициент AVTR составлял 12,5%. Включение такой компании, как "Яндекс", в MSCI Russia будет безусловно самым большим событием для российского фондового рынка со времени включения "Новатэка", - пишет главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"По нашим оценкам, среднедневной объем ликвидности "Яндекса" по итогам каждого квартала не должен опускаться ниже $8,5 млн против $7 млн в июне 2019 г.; следовательно, актуальная динамика наблюдается лишь с 3К19 и должна сохраниться до 3К20. Учитывая, что июнь - последний месяц расчетов для августовской ребалансировки, на включение "Яндекса" раньше полугодовой оценки в ноябре рассчитывать не приходится, если только MSCI не сделает исключение, что бывает весьма редко", - отмечает И. Луцко.