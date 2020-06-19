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19 июня 2020 года 11:55
Фактором поддержки для рубля на следующей неделе станут налоговые выплаты экспортеров - "Нордеа банк"
Фактором поддержки для рубля на следующей неделе станут налоговые выплаты экспортеров, однако, принимая во внимание большое количество рисков для оптимизма на глобальных площадках, краткосрочные риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Специалисты банка отмечают, что в пятницу в центре внимания российского рынка итоги заседания Банка России (13:30 мск) и пресс-конференция Э. Набиуллиной (15:00 мск). "Мы сохраняем свой прогноз на то, что ключевая ставка будет снижена на 100 базисных пунктов. Такое снижение ставки вряд ли окажет существенное влияние на российскую валюту. Гораздо важнее будет сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике. Вероятнее всего, сигнал будет умеренно мягким, что также не должно оказать значимого влияния на рубль. Если же сигнал будет нейтральным, то мы видим возможность для коррекции рубля в сторону более слабых отметок (в район 70-70,5 в паре с долларом США)", - пишут аналитики. На следующей неделе фактором поддержки для рубля станут налоговые выплаты экспортеров, однако, принимая во внимание большое количество рисков для оптимизма на глобальных площадках, краткосрочные риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, полагают в "Нордеа банке".
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19 июня 2020 года 17:52
Нефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В утренние часы пятницы на рынке прослеживалось формирование структуры... читать дальше
.19 июня 2020 года 13:28
Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют позитивную динамику, несмотря на противоречивые сообщения о развитии отношений КНР и США и сохраняющуюся угрозу второй волны эпидемии, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рост заболеваемости COVID-19 в Азии и США остается в центре... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:47
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.19 июня 2020 года 10:09
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы прибавляют около 1%, продолжая повышение, стартовавшее в четверг, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки расположены в районе 42 и 39 долларов соответственно, не так далеко от июньских пиков (43,06 доллара и 40,44... читать дальше
.19 июня 2020 года 09:41
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.18 июня 2020 года 17:42
Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:22
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.18 июня 2020 года 12:21
Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, считают в ИК. Мир будет сталкиваться с избытком нефти в... читать дальше
.18 июня 2020 года 11:21
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital, отмечается в комментарии ITI Capital. В четверг, 18 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19 в отдельных штатах США, что... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:54
Нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о мерах против COVID-19 благодаря статистике по производству - "Открытие Брокер"
Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ОПЕК в среду выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
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