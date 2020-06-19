Фактором поддержки для рубля на следующей неделе станут налоговые выплаты экспортеров - "Нордеа банк"

Фактором поддержки для рубля на следующей неделе станут налоговые выплаты экспортеров, однако, принимая во внимание большое количество рисков для оптимизма на глобальных площадках, краткосрочные риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Специалисты банка отмечают, что в пятницу в центре внимания российского рынка итоги заседания Банка России (13:30 мск) и пресс-конференция Э. Набиуллиной (15:00 мск).

"Мы сохраняем свой прогноз на то, что ключевая ставка будет снижена на 100 базисных пунктов. Такое снижение ставки вряд ли окажет существенное влияние на российскую валюту. Гораздо важнее будет сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике. Вероятнее всего, сигнал будет умеренно мягким, что также не должно оказать значимого влияния на рубль. Если же сигнал будет нейтральным, то мы видим возможность для коррекции рубля в сторону более слабых отметок (в район 70-70,5 в паре с долларом США)", - пишут аналитики.

На следующей неделе фактором поддержки для рубля станут налоговые выплаты экспортеров, однако, принимая во внимание большое количество рисков для оптимизма на глобальных площадках, краткосрочные риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, полагают в "Нордеа банке".