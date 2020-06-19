Уралсиб предполагает снижение ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ 19 июня на 100 б.п.

Аналитики Уралсиба предполагают снижение ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ 19 июня на 100 б.п. - до 4,5%.

"Сейчас нет сомнений, что ставка по итогам заседания Банка России будет снижена, вопрос теперь в другом – какова будет величина снижения, и здесь точки зрения аналитиков расходятся, участники консенсус-прогноза допускают варианты снижения как на 100, так и на 50 и 75 б.п. Мы склоняемся в пользу более агрессивного снижения ставки на этом заседании", - пишут они.

Риторика ЦБ на фоне кризиса остается мягкой, регулятор не раз говорил, что активная поддержка монетарных мер потребуется в момент снятия основных ограничений, введенных из-за пандемии, что как раз сейчас и происходит. Более раннее снижение ставки не несет особых рисков, просто эффект от него придется ждать чуть дольше, отмечают в Уралсибе. Кроме того, возможность резко снизить ставку сейчас вполне оправдана с точки зрения инфляции, которая закрепилась на уровне 3,0–3,1%. Следовательно, указывают специалисты, в настоящее время реальная ключевая ставка лишь немногим ниже 2,5%, что соответствует примерно середине целевого нейтрального диапазона, и говорить о в полной мере стимулирующей денежно-кредитной политике ЦБ сейчас не приходится. С точки зрения дифференциала процентных ставок, снижение на 100 б.п. также допустимо, дифференциал между ставками в США и России при снижении на 100 б.п. вернется к уровню конца февраля. В качестве косвенного аргумента в пользу агрессивного снижения можно еще указать на толерантность Центробанка к резкому снижению ставок на межбанковском рынке, отмечают эксперты корпорации: RUONIA сейчас составляет 4,83%, отклонение на 67 б.п. от ключевой ставки необычно велико.

"Рынок должен спокойно воспринять практически любое снижение, внимание переключится на комментарий ЦБ. Мы ждем мягкой риторики Центробанка по итогам заседания, оставляющей возможность дальнейшего снижения ставки до конца года. Это способно подстегнуть приток капитала на российский рынок со стороны нерезидентов. Если же будет четко сказано об окончании цикла снижения ставки, мы можем увидеть отток капитала из российских облигаций. В нынешних условиях такая динамика нежелательна", - пишет в аналитическом материале специалист Уралсиба Ирина Лебедева.