Справедливым для нефти пока выглядит диапазон $39-43 за баррель - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает, что в пятницу котировки нефти попробуют уйти выше 42 долларов за баррель, где он рекомендует открывать спекулятивные "шорты" с целью "поймать" доллар-два, говорится в комментарии компании.

"Нефтяной рынок, как и фондовый, в любой момент может оказаться под давлением рисков усиления коронавирусной пандемии, что приведет к сокращению потребления топлива (прежде всего, авиацией). Справедливым для нефти пока видится коридор 39-43 доллара за баррель", - отмечает А. Антонов.