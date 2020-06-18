Raiffeisenbank снизил оценку акций Интер РАО на 8%, оставив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с 7,6 рубля до 7 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.

"Мы понизили прогнозную стоимость акций "Интер РАО" на фоне падения производства и экспорта, а также низких цен на электроэнергию, вызванных ростом гидровыработки, более теплой погодой и COVID-19. Тем не менее, даже при закладывании консервативных финансовых показателей на этот год, компания генерирует большой свободный денежный поток и является очень дешевой по сравнению с аналогами из-за недооценки рынком почти всей чистой денежной позиции (которая составит 50% и более рыночной капитализации к концу года). При переоценке данной позиции на фоне объявлений о крупных инвестициях (из денег, оцененных рынком в ноль) потенциал для роста капитализации может быть более 50%", - пишет эксперт.

Кроме того, Гарамита отмечает важность предстоящей стратегии (отложенной до третьего квартала текущего года), но ожидает более важные триггеры не раньше конца 2020 года или начала 2021 года, в том числе из-за низкой активности по слияниям и поглощениям на рынке из-за COVID-19. "Среди триггеров ожидается решение по Калининградским электростанциям (которые могут быть выкуплены) и детали по возможному строительству электростанций на 2,5 ГВт для арктического проекта "Роснефти" (MOEX: ROSN) "Восток Ойл", - подчеркивает он.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 8,08 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5 рублей за штуку.