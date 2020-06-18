Российский рынок рискует скатиться до отметки 2700 пунктов индекса Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Российский рынок рискует скатиться до отметки 2700 пунктов индекса Мосбиржи, если нефть не удержится в плюсе и будет склонна к пробитию отметки $40 за баррель Brent, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

По мнению эксперта, в мире растёт обеспокоенность по поводу второй волны COVID-19 и отсутствия эффективных методов борьбы с ней. Тревожные вести приходят из Пекина, ряда американских штатов и даже в Германии обнаружен новый очаг распространения инфекции. Всё это говорит о том, что многие страны весьма сильно поторопились со смягчением карантинных мер и, вероятно, к ним ещё придётся вернуться, как это сделали власти КНР в Пекине, полагает А. Кочетков.

"Отечественный рынок на этом фоне торговался в минусе, стремясь к отметке 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Менеджмент "ВСМПО-Ависма" рассматривает возможность остановки производства в сентябре, а также не исключает сокращение персонала. В планах корпорации сокращение выпуска товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, а также выпуска титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Также под сильным давлением оказались акции "Аэрофлота" на информации о возможной докапитализации компании через допэмиссию акций на 80 млрд рублей. Среди аутсайдеров дня также были бумаги АФК "Система", "Магнит", "Россети" и "Сургутнефтегаз". Лидерами дня стали "Башнефть", "Ростелеком", ОГК-2, "ПИК" и TCS Group", - комментирует аналитик "Открытие Брокер".