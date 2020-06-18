Обыкновенные акции Сбербанка могут перейти к среднесрочному снижению - ИК "Велес Капитал"

Обыкновенные акции Сбербанка в четверг шли вниз вместе со всем рынком и находятся на грани перехода к среднесрочному снижению на фоне развития краткосрочного нисходящего тренда, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки не смогли закрепиться выше 220 руб., а теперь упали и ниже 205 руб. Пробой минимума предыдущей недели в 202,30 руб. укажет на риски развития снижения в район 198 руб., а далее - к 188 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Негативный сигнал отменится при закреплении бумаг выше 212 руб." - указывает Е. Кожухова.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России