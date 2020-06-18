Доллар до конца недели останется в диапазоне 69-70 рублей, евро - 77,5-78,5 рубля - ИК "Фридом Финанс"

Рубль в четверг чувствует поддержку со стороны нефти, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Доллар и евро теряют к отечественной валюте по 0,5%. USD держится вблизи 69,5 рублей, EUR - около 78 рублей. Доллар, по мнению специалиста ИК, до конца недели будет сохранять боковое движение в коридоре 69-70, евро - в диапазоне 77,5-78,5.