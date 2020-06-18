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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовый рынок в пятницу попытается удержаться выше 1250 пунктов по индексу РТС - ИК "Фридом Финанс"
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18 июня 2020 года 15:40
Фондовый рынок в пятницу попытается удержаться выше 1250 пунктов по индексу РТС - ИК "Фридом Финанс"
Торги по индексу РТС в четверг идут в очень узком диапазоне 1230-1240 пунктов. Обычно это указывает на консолидацию рынка перед очередным всплеском волатильности, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "В базовом сценарии мы предвидим движение преимущественно вверх. В пятницу рынок будет пытаться удержаться выше 1250 пунктов. Существенного негатива на горизонте этой недели не предвидится. Напротив, в пятницу ожидается поддержка со стороны ЦБ РФ, который намерен в очередной раз снизить ключевую ставку", - пишет в комментарии специалист ИК.
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18 июня 2020 года 17:42
Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:22
Аналитики Julius Baer занимают "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу, сообщается в комментарии компании. Данные по инфляции в Великобритании за май показали дальнейшее снижение общего уровня инфляции до 0,5%. Большая часть этого снижения была вызвана падением цен на... читать дальше
.18 июня 2020 года 12:21
Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, считают в ИК. Мир будет сталкиваться с избытком нефти в... читать дальше
.18 июня 2020 года 11:21
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital, отмечается в комментарии ITI Capital. В четверг, 18 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19 в отдельных штатах США, что... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:54
Нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о мерах против COVID-19 благодаря статистике по производству - "Открытие Брокер"
Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ОПЕК в среду выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:31
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг утром теряют около 1% после снижения накануне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду показал сдержанный рост запасов нефти, которые, тем не менее, достигли очередного рекорда 539,28 млн баррелей. В... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:15
Диапазон $38-42 за баррель по ближайшим контрактам на Brent выглядит справедливым на горизонте ближайших недель, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Нефтяные котировки в среду оставались стабильны на фоне ежемесячного отчета ОПЕК и оптимистичных данных по... читать дальше
.18 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. читать дальше
.17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
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