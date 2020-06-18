На рынке акций преобладает тенденция уклонения от риска - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга стремились к психологически важным отметкам 2700 и 1200 пунктов соответственно, не получая достаточной поддержки даже от нефтяных цен, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. По ее мнению, на российских биржах преобладает тенденция уклонения от риска, которая, скорее всего, сохранится до закрытия торгов четверга.