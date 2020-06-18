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Главная / Аналитикам / Аналитика / На рынке акций преобладает тенденция уклонения от риска - ИК "Велес Капитал"
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18 июня 2020 года 15:18
На рынке акций преобладает тенденция уклонения от риска - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга стремились к психологически важным отметкам 2700 и 1200 пунктов соответственно, не получая достаточной поддержки даже от нефтяных цен, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. По ее мнению, на российских биржах преобладает тенденция уклонения от риска, которая, скорее всего, сохранится до закрытия торгов четверга.
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18 июня 2020 года 17:42
Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:22
Аналитики Julius Baer занимают "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу, сообщается в комментарии компании. Данные по инфляции в Великобритании за май показали дальнейшее снижение общего уровня инфляции до 0,5%. Большая часть этого снижения была вызвана падением цен на... читать дальше
.18 июня 2020 года 12:21
Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, считают в ИК. Мир будет сталкиваться с избытком нефти в... читать дальше
.18 июня 2020 года 11:21
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital, отмечается в комментарии ITI Capital. В четверг, 18 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19 в отдельных штатах США, что... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:54
Нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о мерах против COVID-19 благодаря статистике по производству - "Открытие Брокер"
Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ОПЕК в среду выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:31
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг утром теряют около 1% после снижения накануне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду показал сдержанный рост запасов нефти, которые, тем не менее, достигли очередного рекорда 539,28 млн баррелей. В... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:15
Диапазон $38-42 за баррель по ближайшим контрактам на Brent выглядит справедливым на горизонте ближайших недель, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Нефтяные котировки в среду оставались стабильны на фоне ежемесячного отчета ОПЕК и оптимистичных данных по... читать дальше
.18 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. читать дальше
.17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
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