Стабильная инфляция – дополнительный аргумент в пользу снижения ставки - Райффайзенбанк

Стабильная инфляция является аргументом в пользу снижения ставки ЦБ, но не основным, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "По данным Росстата, инфляция составила 0,1% н./н. Эффект от негативных событий прошлых месяцев (ослабление курса рубля и ажиотажный спрос на товары первой необходимости) уже исчерпан, однако годовые значения инфляции, по нашим оценкам, будут дальше расти. Так, уже на указанной неделе, по нашим расчетам, годовые темпы подросли (до 3,1% г./г. с 3% по итогам мая). Такая тенденция должна продолжиться до конца года, и инфляция дойдет до уровней, близких к 4% г./г.", - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов.

"Инфляционных рисков в целом сейчас не видим ни мы, ни ЦБ – и регулятор использует этот момент как один из аргументов для снижения ставки (на фоне провала экономической активности), - подчеркивает С. Мурашов. - Однако, на наш взгляд, на данный момент это не является основным фактором, определяющим политику ЦБ. Как мы полагаем, в текущих беспрецедентных условиях регулятор вынужден действовать « по ситуации», которая, с одной стороны, должна учитывать необходимость финансирования бюджетного дефицита (через ОФЗ), а с другой стороны – находиться в мировом тренде монетарной политики (сейчас подавляющее большинство центральных банков развивающихся стран снижают ставки)".

Эксперт Райффайзенбанка полагает, что в сложившихся условиях регулятор сохранит настрой на снижение ставки, и на заседании в эту пятницу вероятность ее снижения на 100 б.п. остается достаточно высокой. "Впрочем, в последние недели с хорошими перспективами восстановления цен на нефть масштаб бюджетных проблем снижается, и не исключено, что ЦБ может ограничиться и менее агрессивным снижением (50-75 б.п.), но это вместе с отсутствием сигналов о готовности дальнейшего снижения негативно отразится на рынке ОФЗ", - заключает С. Мурашов.