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18 июня 2020 года 14:21
Рынок акций, скорее всего, снизится во второй половине торгов четверга - ИК "Фридом Финанс"
Рынок акций, скорее всего, снизится во второй половине торгов четверга, полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Целевой диапазон закрытия дня для индекса Мосбиржи составляет 2700-2770 пунктов, полагает эксперт. "Согласно июньскому отчету ОПЕК, прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году сохраняется на уровне 9,1 млн баррелей в сутки. - указывает А. Осин - Это эквивалентно уровню в 90,6 млн баррелей в сутки (оценка мирового спроса в 2019 году была на уровне 99,76 млн баррелей в сутки). Информация создает на рынке негативный информационный фон, подает инвесторам "медвежий" сигнал и, возможно, будет отыграна продажами и снижением котировок российских индексов в краткосрочном периоде. Однако, она не несет в себе новых данных, неизвестных ранее рынку данных". Действительно, согласно вышедшему в начале июня отчету ОПЕК, спрос в первом втором, третьем и четвертом кварталах в оценках ОПЕК составляет 92, 81,92 и 96 мбд, подчеркивает А. Осин. И в среднем действительно получим 90 мбд за год. Но это среднее значение. В реальности рынок, по мнению эксперта, будет отыгрывать то, что, с учетом сделки ОПЕК+ 2,0 и дополнительных сокращений, а также принимая теоретически возможным наращивание дополнительного экспорта нефти РФ вследствие падения внутреннего потребления в результате карантина, получим на середину года итоговый оценочный профицит нефти баланса глобального спроса-предложения в 0,6 мбд. Это очень немного с учетом текущих цен, а по итогам года получаем уже очень большой оценочный дефицит в 10,9 мбд. Для сравнения, шок второго квартала произошел до реализации сделки ОПЕК на фоне приблизительно такого же по размерам профицита. Лучше рынка торгуются акции ПАО "Башнефть". Возможно, в условиях ослабления широкого спроса рынок "подбирает" эти бумаги, отставшие от аналогов по темпам восстановления, полагает А. Осин. Еще одна потенциальная причина - дивиденды. Совет директоров Башнефти в качестве дивидендов за 2019 году на одну обыкновенную и привилегированную акцию рекомендовал выплатить по 107,81 руб. Это эквивалентно дивидендной доходности к текущим ценам в 5,6% и 7,3% годовых соответственно. Для условий кризиса, эти показатели представляются сравнительно привлекательными, последний день, когда эти бумаги торгуются с дивидендами уже сравнительно близко - 2 июля. "По-прежнему носят повышенный характер технические и сезонные риски, в частности, связанные с потенциально возможной реакцией инвесторов на завершение активной фазы QE ФРС. Сегодня во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка акций. Целевые диапазоны закрытия дня для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2700-2770 пунктов, 69-70,60 рублей и 77,80-78,80 рублей за доллар США и евро соответственно", - заключает эксперт ИК "Фридом Финанс".
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