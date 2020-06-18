.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Российский рынок ценных бумаг имеет большой потенциал для восстановления - ВТБ Private banking
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 июня 2020 года 13:40
Российский рынок ценных бумаг имеет большой потенциал для восстановления - ВТБ Private banking
Эксперты ВТБ Private Banking в формате онлайн-конференции для VIP-клиентов отметили, что российский рынок ценных бумаг имеет большой потенциал для восстановления, говорится в пресс-релизе инвестбанка. "На рынке акций США продолжается ралли, индекс S&P500 практически отыграл все потери марта и находится на уровнях, близких к историческому максимуму. В то же время российский рынок пока отстает от общей динамики. Индекс РТС все еще на четверть ниже показателей уровня начала года. Такое отставание в совокупности с высокой дивидендной доходностью российских бумаг делает их очень привлекательными в сравнении с иностранными инструментами", - отметили эксперты ВТБ. "Курс рубля восстановился на росте стоимости нефти и остается относительно стабильным. В базовом сценарии мы прогнозируем что среднегодовая цена нефти останется примерно на текущих уровнях - 41-42 доллара за баррель. Рынок стал более сбалансированным на фоне ожиданий восстановления экономик. По рублю мы прогнозируем среднегодовой курс в 71-72 рубля за доллар", - отметил управляющий директор по инвестиционному бизнесу ВТБ Private Banking Евгений Береснев. По прогнозам экспертов ВТБ, индекс Мосбиржи по итогам года покажет рост. Отставание в динамике от американского рынка объясняется выходом инвесторов с развивающихся рынков в целом и беспрецедентными мерами по стабилизации фондового рынка в США. При этом российский рынок показывает опережающую динамику в сравнении со многими развивающимися рынками, такими как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, ЮАР. Прогнозируется, что российский рынок продолжит рост благодаря восстановлению цен на нефть, которое происходит быстрее, чем это прогнозировалось в марте. Этому также способствует то, что потребительский спрос восстанавливается достаточно быстрыми темпами. Китай уже практически вышел на уровни, которые были до пандемии. До конца года ожидается возвращение к балансу на рынке нефти. "Это поддерживает котировки нефтяных компаний, однако эти бумаги не являются нашими фаворитами. Из данного сектора мы выделяем акции Лукойла и Татнефти. Они имеют минимальный долг и выплачивают практически 100 процентов прибыли в виде дивидендов, что при цене на нефть в 45 долларов за баррель дает дивидендную доходность в районе 8% годовых", - подчеркнул Андрей Килин, старший портфельный управляющий ВТБ Капитал Инвестиции. Было отмечено, что реальный сектор в меньшей степени пострадал от пандемии, чем в секторе услуг. Ожидается, что он также быстрее вернется в фазу роста. Поддержку строительному сектору будут оказывать низкие процентные ставки по ипотеке. Также оптимистично аналитики ВТБ смотрят на интернет-сектор, продовольственный ритейл, телекоммуникации. В целом по базовому сценарию ожидается, что снижение ВВП составит порядка 4% по итогам этого года, уже в будущем году прогнозируется рост порядка 3%. Говоря о консервативных инструментах инвестиций, эксперты ВТБ отметили, что доходность по ОФЗ по коротким бумагам находятся в диапазоне 4,5% - 5,5% годовых в зависимости от срока погашения. "Можно сказать, что рынок уже заложил снижение ключевой ставки до уровня 4,5%, рынок всегда старается действовать на опережение. То, что длинные бумаги предоставляют большую доходность примерно на один процент, также соответствует нормальной ситуации на рынке. Потенциал роста стоимости бумаг остается, особенно, если будет дальнейшее снижение ключевой ставки до 4%. Интереснее выглядят корпоративные бумаги хорошего качества (первый эшелон). Здесь еще можно найти бумаги с доходностью чуть выше 6% с погашением до 5-6 лет. Например, такие эмитенты, как Газпром, РЖД, МТС. Если смотреть на бумаги второго и третьего эшелона, нам больше всего нравятся бумаги из сектора девелопмента. Но при составлении такого портфеля следует внимательно отнестись к рискам при выборе бумаг", - отметил Евгений Коровин, руководитель департамента инвестиционного консультирования ВТБ Капитал Инвестиции.
.
18 июня 2020 года 17:42
Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:22
Аналитики Julius Baer занимают "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу, сообщается в комментарии компании. Данные по инфляции в Великобритании за май показали дальнейшее снижение общего уровня инфляции до 0,5%. Большая часть этого снижения была вызвана падением цен на... читать дальше
.18 июня 2020 года 12:21
Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, считают в ИК. Мир будет сталкиваться с избытком нефти в... читать дальше
.18 июня 2020 года 11:21
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital, отмечается в комментарии ITI Capital. В четверг, 18 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19 в отдельных штатах США, что... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:54
Нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о мерах против COVID-19 благодаря статистике по производству - "Открытие Брокер"
Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ОПЕК в среду выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:31
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг утром теряют около 1% после снижения накануне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду показал сдержанный рост запасов нефти, которые, тем не менее, достигли очередного рекорда 539,28 млн баррелей. В... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:15
Диапазон $38-42 за баррель по ближайшим контрактам на Brent выглядит справедливым на горизонте ближайших недель, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Нефтяные котировки в среду оставались стабильны на фоне ежемесячного отчета ОПЕК и оптимистичных данных по... читать дальше
.18 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. читать дальше
.17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.