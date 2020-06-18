Риски по рублю в краткосрочном периоде скорее смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа банк"

Определяющими факторами для рубля остаются общий "аппетит" инвесторов к рисковым активам и ситуация на нефтяном рынке, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка". Большое количество негативных факторов указывает на то, что в краткосрочном периоде риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, говорится в аналитическом материале.