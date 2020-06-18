Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется - ИК "Фридом Финанс"

Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, считают в ИК.

Мир будет сталкиваться с избытком нефти в 2020 году, хотя спрос постепенно восстанавливается, а рекордные сокращения поставок помогают сбалансировать рынок, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованный 17 июня, потенциально увеличивает давление на участников соглашения ОПЕК+, чтобы поддержать ограничение поставок и дисциплину исполнения соглашения.

Общее снижение добычи участниками сделки ОПЕК+ по сравнению с апрелем составило 9,2 млн баррелей в сутки. При этом исполнение соглашения стран не-ОПЕК, участвовавших в соглашении, выше 92% против 84% у десяти членов картеля, по данным самой организации. Иран, Ливия, Венесуэла не участвуют в сделке. Ежесуточная добыча в Иране почти не изменилась и составила 1,978 млн баррелей, в Ливии сохранилась на уровне 82 тыс. баррелей, в Венесуэле упала еще на 54 тыс. - до 570 тыс. баррелей.

Майские итоги обсуждают на заседании министерского мониторингового комитета, в который входят восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.

"Несмотря на сокращение добычи, ОПЕК+ указала на сохранение дисбаланса между спросом и предложением на нефтяном рынке. Одной из причин этого дисбаланса организация называет ожидаемое увеличение предложения производителей, не участвовавших в соглашении, которое будет примерно на 300 тыс. баррелей в сутки выше, чем предполагалось ранее. Цена на Brent колеблется в районе $40 за баррель. Чем дольше котировки будут находиться выше этой границы, тем более затяжным будет дальнейшее восстановление цен. Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, подогревающую спрос на commodities и позволяющую развивать ряд сланцевых, а также других проектов с высокой себестоимостью добычи", - отмечает Е. Миронюк.