Успешное размещение ALRSRU’27 ограничило потенциал для роста на вторичном рынке - Уралсиб

Наиболее значительным событием среды, бесспорно, стало размещение нового выпуска ALRSRU’27, прошедшее с дисконтом ко вторичному рынку, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб". АЛРОСА продала семилетний евробонд объемом 500 млн долл. с доходностью 3,1% (255 б.п. к свопам). Успешное размещение ALRSRU’27 ограничило потенциал для роста на вторичном рынке, подчеркивают аналитики Ирина Лебедева и Надежда Боженко.

"Столь успешную транзакцию мы объясняем высоким уровнем ликвидности на мировых рынках в условиях низких ставок, - указывают эксперты "Уралсиба". - Это было подкреплено хорошим кредитным качеством эмитента с долговой нагрузкой менее 1,0. По сообщению организаторов, спрос превысил 1,6 млрд долл., причем 75% выпуска было выкуплено зарубежными игроками (28% пришлось на инвесторов континентальной Европы, 25% – на британских инвесторов, 11% – американских и еще 11% – азиатских и ближневосточных)". Поскольку приоритет был отдан доходности, а не объему привлечения, компании удалось разместить бонд на 0,275 п.п. ниже нижней границы первоначального ориентира. Дисконт ко вторичному рынку, по оценкам аналитиков "Уралсиба", составил порядка 10– 15 б.п., что ограничивает потенциал дальнейшего роста котировок выпуска. "При этом следует признать, что доходность выше 3,1% среди российских эмитентов с рейтингами инвестиционного уровня могут предложить лишь бумаги сроком от 10 лет, что при сохранении позитивного настроя мировых игроков будет оказывать поддержку котировкам ALRSRU’27", - прогнозируют И. Лебедева и Н. Боженко.