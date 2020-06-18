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18 июня 2020 года 10:54

Нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о мерах против COVID-19 благодаря статистике по производству - "Открытие Брокер"

Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

ОПЕК в среду выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков, никаких улучшений прогнозов не было. В картеле продолжают ждать падение спроса на 9,1 млн барр. в сутки - до 90,6 млн барр. в день.

Далее на рынок уже оказывал влияние отчёт Минэнерго США. По данным ведомства, на неделе до 12 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 млн барр. - до 539,3 млн бар. Это на 15% больше среднего показателя за пять лет. Запасы бензина сократились на 1,7 млн бар., а дистиллятов на 1,4 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 16,5 млн барр. общих топливных поставок в сутки или -20,4% за год; 7,6 млн барр. бензина в сутки или -20,9% за год; а также 3,2 млн барр. дистиллятов в сутки или -20,2% за год.

Позитивом для нефти стало то, что добыча в США сократилась на 0,6 млн барр. за отчётную неделю - до 10,5 млн барр. в сутки.

"Таким образом, падение от рекордных уровней минувшей зимой составляет уже 2,6 млн барр. суточной добычи. Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19", - отмечает А. Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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