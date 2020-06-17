Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов

Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п..

Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее сообщила, что вариант снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в будущем. Позднее она несколько раз повторила, что шаг снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Заседание 19 июня опорным не будет, но все равно будет сопровождаться пресс-конференцией председателя на тему денежно-кредитной политики (ДКП), текущей ситуации и стабилизационных мер. Затем заседание 24 июля будет опорным.

На повестке три варианта снижения ставки: на 50, 75 и 100 б.п., отмечают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). "С учетом замедления инфляции и заявлений регулятора в пользу более значимого смягчения ДКП, мы ожидаем снижения ставки на 100 б.п. - до 4,5%", - пишут они в обзоре. По их мнению, столь значимое снижение ставки необходимо для сокращения в условиях экономического кризиса долговой нагрузки на федеральный бюджет. Кроме того, значимое снижение ставки поддержит пока еще слабый экономический рост.

В текущих условиях слабого инфляционного давления и опасений за внутренний спрос пришло время действовать более решительно, считают экономисты Нордеа банка. "Мы видим значительное пространство для снижения ключевой ставки Банка России по итогам пятничного заседания. Базовым сценарием является снижение ставки сразу на 100 базисных пунктов. При этом мы не исключаем менее резкого снижения ставки (на 75 базисных пунктов), если на глобальных финансовых рынках продолжится обвал, а рубль начнет резко слабеть. Тем не менее, сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике, скорее всего, также будет мягким", - отмечают эксперты. Они ждут ключевую ставку к концу 2020 года на уровне 4,25%.

Снижение ставки в пятницу на 100 б.п. становится (хотя и незначительно) более вероятным, чем предыдущий прогноз снижения на 50 б.п., пишут экономисты "ВТБ Капитала". По их мнению, ставка к концу текущего года будет на уровне 4,5%.

"Ренессанс Капитал" в своем базовом сценарии ожидает снижения ставки в июне на 100 б.п., но также отмечает вероятность (30-процентную) снижения на 50 б.п. с последующим еще одним снижением в июле.

"Мы подтверждаем наши ожидания относительно значительного снижения ставки сразу на 100 б.п. в ближайшую пятницу. Тем не менее, главное, на что стоит обратить внимание, это сигнал относительно будущих шагов, который должен дать ориентир, когда текущий цикл смягчения политики может прекратиться", - считают эксперты Bank of America (BofA).

Аналитики Citi с 70-процентной вероятностью ждут снижения ставки 19 июня на 100 б.п. и с 30-процентной вероятностью - на 75 б.п..

Из представленных вариантов наиболее вероятно снижение ставки в июне на 50 б.п. с последующим аналогичным снижением в июле или же резкое снижение сразу на 100 б.п., отмечают аналитики Sova Capital.

ЦБ на ближайшем заседании будет выбирать между опцией снижения ставки на 50 б.п. или на 75 б.п., считают экономисты Альфа-банка. Шаг снижения в 50 б.п. является стандартным в условиях экономического спада. В пользу шага в 75 б.п. говорит необходимость поддержки экономики в момент ее выхода из карантина, а также усиление дефляционного давления. Ожидания рынка относительно снижения ставки сразу на 100 б.п. кажутся экспертам "избыточно радикальными".

Аналитики Сбербанка (MOEX: SBER) полагают, что Банк России снизит ставку на 50 б.п. - до 5%, указав на готовность снижать ее и далее. "Если ЦБ предпочтет снизить ставку больше 50 б.п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле. Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаг", - считают эксперты.

"Мы по-прежнему считаем, что вероятность усиления инфляционного давления в краткосрочной перспективе может заставить ЦБ занять более осторожную позицию в вопросе смягчения монетарной политики. Банк России также вряд ли сможет проигнорировать коррекцию на мировых рынках и произошедшее ослабление курса рубля. Поэтому свой базовый прогноз на июнь (снижение на 50 б.п.) мы оставляем без изменений", - пишут экономисты BCS Global Markets.

Аналитики "Уралсиба" (MOEX: USBN) видят возможность снижения ключевой ставки к концу года до 4%. "Мы видим высокие шансы, что ставка будет снижена на 100 б.п. не позднее конца июля, поскольку уже сейчас рост цен отстает от нижней границы прогнозного диапазона по инфляции ЦБ", - отмечают эксперты.