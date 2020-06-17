ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe Systems

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Adobe Systems, отмечая, что они относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Несколько лет назад Adobe кардинально изменила бизнес-модель и теперь получает большую часть выручки от подписки, - напоминает эксперт ГК Игорь Додонов. - Это позволило компании снизить волатильность и повысить предсказуемость выручки, улучшив показатели рентабельности. В последние кварталы Adobe демонстрирует двухзначные темпы роста финансовых показателей, несмотря на трудности в мировой экономике. Ожидаем сохранения данного тренда, при этом драйвером роста в будущем станет сегмент цифрового маркетинга".

Сильный баланс и высокие денежные потоки, по мнению аналитика ГК, позволят Adobe и далее проявлять активность в сегменте M&A, не забывая при этом направлять значительные средства на выплаты акционерам. "Акции Adobe относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы рекомендуем акции Adobe Systems к покупке", - отмечает Игорь Додонов.

Adobe Systems - ведущий мировой разработчик программных продуктов для графического дизайна, редактирования фото и видео, веб-разработки. Программное обеспечение компании представлено широким спектром решений, популярных у миллионов специалистов в разных отраслях.