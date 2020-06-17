"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения Яндекса в индекс MSCI Russia в рамках августовского пересмотра

"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia в рамках очередного квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 августа 2020 года по московскому времени, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы ожидаем, что по итогам пересмотра в августе с высокой долей вероятности в индекс MSCI Russia будут включены бумаги "Яндекса", исключения каких-либо бумаг не ожидается. Если бы акции "Яндекса" были добавлены в среду, 17 июня, вес этих бумаг в Russia Standard Index составил бы значительные 5,9% и 0,21% в MSCI EM, что обеспечило был притоки в размере $589 млн и соответствует почти 5 дням торгов в Москве и США. Таким образом, по нашим оценкам, вес MSCI Russia в составе индекса MSCI EM увеличится с текущих 3,4% (на закрытие вторника) до 3,6% (проформа) за счет включения "Яндекса", - пишут аналитики.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.