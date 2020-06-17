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17 июня 2020 года 16:47
Рост числа запросов о кольцах с бриллиантами в Google говорит об оживлении рынка алмазов - "БКС Глобал Маркетс"
Рост числа запросов в Google о кольцах с бриллиантами может свидетельствовать о накоплении отложенного спроса и грядущем восстановлении алмазного рынка, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян. "Популярность запроса "кольцо с бриллиантом" в поисковике Google растет. Отложенный спрос постепенно накапливается, что в итоге должно способствовать росту покупательской активности в особенности в сегменте свадебных колец, на который приходится около 25% продаж в денежном выражении в ключевых регионах (США, Китай, Япония)", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, это указывает на восстановление рынка алмазов. "Мы считаем повышение интереса хорошим опережающим индикатором для продаж "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), поддержку которым также окажет восстановление потребления ювелирных украшений в Китае до 90% от докризисных уровней и постепенное возобновление работы гранильных предприятий в Сурате - основном мировом гранильном центре (в начале июня функционировало около 50% таких предприятий). Таким образом, можно ожидать восстановления продаж "АЛРОСА" практически до докризисных уровней уже в IV квартале 2020 года", - подчеркивают они. Алмазодобытчики столкнулась с коллапсом продаж в апреле-июне, вызванным ограничительными мерами во всем мире, которые привели к остановке крупнейшей в мире индийской гранильной индустрии и закрытию ювелирного ритейла в США и большинстве стран ЕС.
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