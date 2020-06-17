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17 июня 2020 года 16:39
Рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"
Благодаря высокому спросу на ОФЗ рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине среды не оставлял попыток укрепления на фоне проходящих аукционов ОФЗ, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2820 рублей. Ставки MosPrime продолжают снижаться, отражая ожидания рынка относительно грядущего решения ЦБ РФ. Аукционы ОФЗ всё же показывают, что рынок закладывает снижение ставки на 50 базисных пунктов. На первом из трёх аукционов, проводимых в среду, Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года. Размещённый объём составил 100,826 млрд рублей по номиналу при спросе 166,698 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 5,07%. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Размещённый объём составил 50,269 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,58%. Благодаря столь высокому спросу на ОФЗ рубль смог сопротивляться негативной динамике нефти и может удержаться на достигнутых уровнях до пятницы, считает А. Кочетков.
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17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
.17 июня 2020 года 14:06
"ВТБ Капитал" позитивно оценил планы Мосбиржи начать торги акциями американских эмитентов из индекса S&P 500
"ВТБ Капитал" позитивно оценил планы Мосбиржи начать торги акциями американских эмитентов из индекса S&P 500, о которых сообщил во вторник директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. На взгляд аналитиков "ВТБ Капитала", это может оказать дополнительную поддержку комиссионным... читать дальше
.17 июня 2020 года 13:37
V-образная экономическая динамика в США сохраняется, отмечается в обзоре ITI Capital. В среду рынки США будут расти из-за выхода новостей о положительных экономических данных и мерах ФРС по поддержке экономики. "Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом,... читать дальше
.17 июня 2020 года 11:15
Уровень поддержки EUR/USD на отметке 1,123 в краткосрочной перспективе по-прежнему может устоять - ГК "ФИНАМ"
Уровень поддержки пары EUR/USD на отметке 1,123 в краткосрочной перспективе по-прежнему может устоять, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды консолидируется у отметки 1,1267 после того, как во вторник совершила резкую... читать дальше
.17 июня 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются. читать дальше
.17 июня 2020 года 09:15
Давление на цену фьючерсного контракта Brent в среду утром могут оказать данные от API, показавшие недельный рост запасов сырой нефти в США, говорится в ГК "ФИНАМ". Котировки Brent по итогам торгов вторника выросли на 2,37% и закрылись на $40,76, констатирует аналитик компании Сергей Дроздов.... читать дальше
.16 июня 2020 года 17:20
Julius Baer повышает прогноз по ценам железной руды на следующие 3 и 12 месяцев до 95 и 80 долл. США за тонну соответственно - Julius Baer
Котировки железной руды сохраняли устойчивость во время коронакризиса, однако, теперь внимание рынка железной руды переключилось на Бразилию, где один из рудников был остановлен из-за распространения Covid-19, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы повысили прогноз по котировкам железной руды и... читать дальше
.16 июня 2020 года 16:37
Колебания рынка, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, граничат с абсурдом: в понедельник риск-аппетит перескочил от локального минимума к мощному росту. "Частично это связано с сообщением ФРС об изменениях в закупке корпоративных облигаций, а также, возможно, с объявленным... читать дальше
.16 июня 2020 года 15:15
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин. "Падение мировой добычи и восстановление спроса, по-видимому, уже в июне-июле приведут к возникновению на рынке дефицита нефти. Несмотря... читать дальше
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