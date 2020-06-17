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17 июня 2020 года 16:16
Goldman Sachs снизил оценку GDR Системы на 5%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6,5 до $6,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как говорится в обзоре, прогнозная цена депозитарных расписок компании была пересмотрена с учетом понижения экспертами своего прогноза по выручке "Системы" в 2020-2023 годах в среднем на 19%, по EBITDA в среднем на 12% и чистой прибыли на 14%. Кроме того, в модель оценки "Системы" аналитики включили ожидания более слабого курса рубля (69 руб./$1 против 61 руб./$1 ранее). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $5,6 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,8 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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