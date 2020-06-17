Julius Baer пересмотрел прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год

Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии.

Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза, констатируют специалисты компании. Данные за апрель, которые первоначально указывали на снижение на 16,4%, были пересмотрены в сторону повышения до минус 14,7%. Резкий отскок привел к росту розничных продаж выше уровня марта, когда были введены строгие карантинные меры.

"Впечатляющее возобновление роста подтверждает наше мнение о том, что восстановление экономической активности после серьезного сбоя, вызванного пандемией коронавируса, будет довольно быстрым, и мы подтверждаем наши прогнозы V-образного восстановления экономики США. Новый рост заболеваемости COVID-19 создает некоторую неопределенность в отношении перспектив, однако, общество теперь лучше подготовлено к второй волне пандемии, и вводимые ограничения, скорее всего, будут более узконаправленными. Мы пересматриваем прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год", - пишет главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.