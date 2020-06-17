"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира", относительная доходность которой должна составить 15% до конца августа, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

"АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) во вторник разместили 16% акционерного капитала "Детского мира" по цене 93 рубля за акцию, в результате объем акций в свободном обращении увеличился до 75%. В отношении "Системы" и РКИФ действует 90-дневный запрет на дополнительную продажу акций, что устраняет среднесрочный риск навеса предложения. В этот раз объем заявок превысил предложение в 5 раз, что говорит о повышенном спросе на акции ритейлера. Продажа может привести к увеличению веса бумаг "Детского мира" в индексе MSCI Russia Small Cap, что обеспечит притоки в размере $1,7 млн (0,5 дня торгов)", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики инвестбанка, учитывая негативное влияние COVID-19, совет директоров "Детского мира" рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 55% чистой прибыли по РСБУ (90% чистой прибыли по МСФО), что ниже ранее озвученных менеджментом 100%. Вместе с тем эксперты допускают сильную динамику котировок ближе к фактической дате отсечки под дивиденды (8 июля).

Долгосрочная рекомендация для акций "Детского мира" от "БКС Глобал Маркетс" - "держать".

"Детский мир" (MOEX: DSKY) торгуется с мультипликатором "2020e P/E" на уровне 11,6x, что предполагает 38%-ный дисконт к медиане российских продуктовых ритейлеров. Мы ожидаем, что котировки акций "Детского мира" догонят среднее значение во время восстановления после пандемии во втором-третьем кварталах 2020 года", - пишут эксперты.