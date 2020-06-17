Фондовый рынок РФ может остаться под повышенным давлением - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались подняться, но вновь не удержались выше сопротивлений 2760 и 1250 пунктов соответственно, что в очередной раз подчеркивает неуверенность "быков", констатирует в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С учетом того, что во второй половине сессии ожидается выход негативных для рынка нефти данных, рынок РФ может остаться под повышенным давлением, считает специалист ИК.