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17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным указанием на дальнейшее сильное снижение ставки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Развитие событий по такому сценарию, на взгляд аналитика банка Дениса Порывай, под вопросом. "По нашему мнению, в условиях подавленного внутреннего спроса и низкой степени трансмиссии ключевой ставки на реальный сектор экономики ЦБ РФ с большой уверенностью опустит ключевую ставку в середину (4,6%) диапазона ставок GEM (от 2,75% год. в Колумбии до 8,25% год. в Турции). Однако более низкие уровни ключевой ставки могут усилить отток капитала (что мы считаем единственным фактором, сдерживающим регулятора от более сильного смягчения)", - отмечает эксперт банка. Кстати говоря, при ключевой ставке, одной из самых высоких среди GEM, доходности длинных ОФЗ являются самыми низкими, что, на взгляд Д. Порывай, существенно ограничивает потенциал для их ценового роста даже в случае проведения ЦБ РФ экстрамягкой монетарной политики. Существенную поддержку ОФЗ оказывают локальные банки, которые полагаются на возможность использования годового РЕПО от ЦБ РФ (пока такой необходимости не возникло). "В этой связи участие в аукционах представляет интерес лишь для получения премии ко вторичному рынку (5-10 б.п.), однако Минфин при текущих относительно высоких ценах на нефть, скорее всего, премию предоставлять не будет. Предлагаемые инфляционные бумаги 52002 (на 10 млрд руб. по номиналу) не интересны широкому кругу инвесторов как из-за слабой структуры выпуска (инфлируется лишь тело бумаги), так и низкой вероятности роста инфляции", - резюмирует аналитик Райффайзенбанка.
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