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17 июня 2020 года 14:32
"ВТБ Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза
Аналитики "ВТБ Капитала" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза, изменив прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы включили в модель компании последние макроэкономические и операционные данные, а также скорректировали допущение по средневзвешенной стоимости капитала до 8,5% в свете мировой тенденции к снижению стоимости капитала (в том числе для российских нефтегазовых компаний). В результате прогнозная цена на 12 месяцев поднимается на 47% по обыкновенным акциям и снижается на 4% по привилегированным акциям. Новые цены подразумевают ожидаемую полную доходность 11% и 7% соответственно, в связи с чем рекомендация по бумагам Сургутнефтегаза остается прежней – "Держать". Улучшение корпоративного управления может придать дополнительный импульс к росту, а более низкие, чем мы ожидаем, цены на нефть могут оказать давление на котировки акций", - отмечают эксперты "ВТБ Капитала". При текущих низких ценах на нефть и ограниченной операционной гибкости (по условиям соглашения ОПЕК+) крупные российские нефтегазовые компании не имеют возможности расти или выплачивать достойные дивиденды, поэтому факторы их инвестиционной привлекательности едва ли отличаются от параметров Сургутнефтегаза, подчеркивается в обзоре "ВТБ Капитала". "Учитывая активизацию «поведенческих инвестиций» под воздействием стимулирующих мер со стороны правительств и центробанков ведущих стран, поступающая на рынок ликвидность, как мы полагаем, вполне может быть вложена в акции Сургутнефтегаза, равно как и в бумаги других компаний сектора (что происходило в последние десять лет). - пишут эксперты инвестбанка. - Мы обновляем модель компании и снижаем допущение по средневзвешенной стоимости капитала до 8,5%. В результате прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям меняются до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, рекомендация по ним остается прежней – Держать. В оценке обыкновенных акций на основе ДДП мы не учитываем денежные средства на балансе Сургутнефтегаза, которые могут быть одним из источников опережающего роста котировок". Долгосрочная ненаправленная на рост стратегия Сургутнефтегаза в новых условиях представляется экспертам инвестбанка более чем оправданной, при этом компания показывает отличные операционные результаты. С финансовой точки зрения, Сургутнефтегаз, крупнейший налогоплательщик среди нефтяных компаний (46 долл. на один барр. за последние десять лет), заработал больше денежных средств, чем любой другой конкурент (10 долл. на один барр.) за последнее десятилетие, аккумулировав на своем балансе 55 млрд долл. В новых обстоятельствах российским нефтегазовым компаниям, возможно, придется придерживаться операционной модели Сургутнефтегаза и выплачивать по обыкновенным акциям не больше дивидендов, чем Сургутнефтегаз. Таким образом, разница в факторах инвестиционной привлекательности компаний сектора почти стирается. "Поскольку компания не раскрывает планы использования аккумулированных денежных средств, мы воздерживаемся от спекуляций о том, как они могут быть обращены в пользу миноритариев, и просто исключаем эти деньги из нашей оценки акций Сургутнефтегаза. Вместе с тем следует отметить, что с учетом обусловленных ликвидностью настроений инвесторов «заряженные ликвидностью» акции Сургута могут быть наиболее восприимчивы к сохранению текущих тенденций", - заключают аналитики "ВТБ Капитала".
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