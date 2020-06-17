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17 июня 2020 года 13:37
V-образная экономическая динамика в США сохраняется - ITI Capital
V-образная экономическая динамика в США сохраняется, отмечается в обзоре ITI Capital. В среду рынки США будут расти из-за выхода новостей о положительных экономических данных и мерах ФРС по поддержке экономики. "Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики США нивелировал обеспокоенность тем, что рост числа случаев заражения коронавирусом возобновился в разных странах, от США до Китая. Потребление в США в мае улучшилось. Объем розничных продаж подскочил на рекордные 17,7% в мае, аналитики ждали роста на 8%, а потребление базовых товаров, которые не включают автомобили и бензин, выросло на +12,4%. Динамика подтверждает продолжение разворота экономики", - указывают аналитики ITI Capital. Количество заражений COVID-19 в шести штатах США достигло рекордных отметок - следствие перезапуска экономики и начавшихся ранее протестов. По мнению аналитиков, динамика не указывает на вторую волну эпидемии, так как отражает запоздалую статистику по большому числу проведенных в США тестов. Главы ФРС на выступлении в сенате уточнил, что покупки корпоративных облигаций будут носить точечный характер и будут зависеть от рыночной ситуации. Давление на индексы оказывает новость о том, что МВФ скорее всего, ухудшит прогнозы по сокращению глобальной экономики в 2020 г., поскольку видит глубокую неопределенность вокруг курса восстановления. Об этом сказала главный экономист фонда Гита Гопинат. Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики США нивелировал обеспокоенность тем, что рост числа случаев заражения коронавирусом возобновился в разных странах, от США до Китая. Потребление в США в мае улучшилось. Объем розничных продаж подскочил на рекордные 17,7% в мае, аналитики ждали роста на 8%, а потребление базовых товаров, которые не включают автомобили и бензин, выросло на +12,4%. Динамика подтверждает продолжение разворота экономики. Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 8,162 млн, количество смертей превысило 441 тыс. Эксперты ITI Capital ожидают, что в среду рынки США будут расти из-за выхода новостей о положительных экономических данных и мерах ФРС по поддержке экономики.
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17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
.17 июня 2020 года 14:06
"ВТБ Капитал" позитивно оценил планы Мосбиржи начать торги акциями американских эмитентов из индекса S&P 500
"ВТБ Капитал" позитивно оценил планы Мосбиржи начать торги акциями американских эмитентов из индекса S&P 500, о которых сообщил во вторник директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. На взгляд аналитиков "ВТБ Капитала", это может оказать дополнительную поддержку комиссионным... читать дальше
.17 июня 2020 года 11:15
Уровень поддержки EUR/USD на отметке 1,123 в краткосрочной перспективе по-прежнему может устоять - ГК "ФИНАМ"
Уровень поддержки пары EUR/USD на отметке 1,123 в краткосрочной перспективе по-прежнему может устоять, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды консолидируется у отметки 1,1267 после того, как во вторник совершила резкую... читать дальше
.17 июня 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются. читать дальше
.17 июня 2020 года 09:15
Давление на цену фьючерсного контракта Brent в среду утром могут оказать данные от API, показавшие недельный рост запасов сырой нефти в США, говорится в ГК "ФИНАМ". Котировки Brent по итогам торгов вторника выросли на 2,37% и закрылись на $40,76, констатирует аналитик компании Сергей Дроздов.... читать дальше
.16 июня 2020 года 17:20
Julius Baer повышает прогноз по ценам железной руды на следующие 3 и 12 месяцев до 95 и 80 долл. США за тонну соответственно - Julius Baer
Котировки железной руды сохраняли устойчивость во время коронакризиса, однако, теперь внимание рынка железной руды переключилось на Бразилию, где один из рудников был остановлен из-за распространения Covid-19, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы повысили прогноз по котировкам железной руды и... читать дальше
.16 июня 2020 года 16:37
Колебания рынка, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, граничат с абсурдом: в понедельник риск-аппетит перескочил от локального минимума к мощному росту. "Частично это связано с сообщением ФРС об изменениях в закупке корпоративных облигаций, а также, возможно, с объявленным... читать дальше
.16 июня 2020 года 15:15
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин. "Падение мировой добычи и восстановление спроса, по-видимому, уже в июне-июле приведут к возникновению на рынке дефицита нефти. Несмотря... читать дальше
.16 июня 2020 года 14:18
По мнению экспертов Райффайзенбанка, в ближайшее время возможна небольшая коррекция цен на нефть, так как на рынке все же сохраняется дисбаланс в пользу покупателей, отмечается в обзоре банка. "Сейчас рост цен на нефть опережает события, так как есть и другие значимые сегменты, в которых... читать дальше
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