"ВТБ Капитал" позитивно оценил планы Мосбиржи начать торги акциями американских эмитентов из индекса S&P 500, о которых сообщил во вторник директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

На взгляд аналитиков "ВТБ Капитала", это может оказать дополнительную поддержку комиссионным доходам Мосбиржи на фоне повышения активности локальных частных инвесторов. Руководство биржи вело обсуждение запуска торгов иностранными акциями с участниками рынка и регулятором в течение нескольких лет. "Мы полагаем, что данный шаг, являющийся частью стратегии Мосбиржи, позволит ей перетянуть часть спроса на торговлю иностранными акциями, который в данный момент удовлетворяет Санкт-Петербургская биржа. Последняя показала рекордный рост торговой активности в 2020 г. В мае ее торговый оборот подскочил на 18,5% м/м, до 11,2 млрд долл., что примерно эквивалентно 49% объема торгов акциями на Мосбирже", - отмечают эксперты инвестбанка.

Торги будут осуществляться в рублях. Договоры с эмитентами акций заключаться не будут. Запуск пройдет в два этапа: сначала, до конца августа, клиенты получат доступ к 25–30 бумагам, а к концу года список будет расширен до 50. Иностранные акции также будут допущены к сделкам репо с центральным контрагентом.