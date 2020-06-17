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17 июня 2020 года 13:16
Справедливый уровень доходности для новых бондов "АЛРОСА" около 3,40–3,45% годовых - Уралсиб
Справедливый уровень доходности для новых бондов "АЛРОСА" около 3,40–3,45% годовых, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб". АК «АЛРОСА» выходит на рынок с новым выпуском еврооблигаций объемом 500 млн долл. Предполагаемый срок обращения – семь лет. "Доходность ALRSRU’27 может сложиться по нижней границе маркетингового диапазона или даже ниже, - полагают аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Надежда Боженко. - На вторичном рынке выпуск ALRSRU’24 (YTM 2,56%) торгуется со спредом к среднерыночным свопам порядка 225 б.п. Дополнительные три года дюрации, если исходить из доходностей на кривой Газпрома и НЛМК, в терминах z-спреда стоят порядка 45 б.п. Таким образом, уровень вторичного рынка для нового ALRSRU’27 (с учетом доходности семилетних долларовых свопов 0,54%) будет в районе отметки 3,25%". Однако ключевым вопросом в текущих условиях, на взгляд экспертов, остается размер премии за первичное размещение, которая, учитывая ухудшение финансовых показателей компании, должна быть. "ЛУКОЙЛ при размещении десятилетнего долларового выпуска в конце апреля предоставил премию около 15-20 б.п. Поскольку финансовое положение АЛРОСА, несмотря на ухудшение, остается довольно прочным, а внешний фон достаточно позитивный, мы не ожидаем, что для нового выпуска премия будет больше. Справедливым уровнем для ALRSRU’27 мы считаем доходность около 3,40–3,45%. Эмитент начал маркетинг выпуска с доходностью в диапазоне 3,375–3,50%, но мы не исключаем, что размещение пройдет по нижней границе указанного диапазона или даже ниже", - пишут К. Чернышев и Н. Боженко. "АЛРОСА" входит в тройку крупнейших мировых производителей алмазов и контролирует около 30% мировой добычи, напоминают эксперты "Уралсиба". Основные месторождения компании расположены в Якутии. Кроме того, АЛРОСА ведет добычу в Архангельской области и расширяет бизнес за пределы РФ, разрабатывая месторождения в Анголе (41% в СП Catoca Ltd). Резервы компании оцениваются в 628 млн карат. Контролирующими акционерами являются РФ (33%) и Республика Саха-Якутия (34%). Свободный денежный поток АЛРОСА в прошлом году составил 48 млрд руб., отмечается в обзоре "Уралсиба". Общий долг на конец прошлого года был равен 117,3 млрд руб. (1,9 млрд долл.), а объем денежных средств и эквивалентов – 13,3 млрд руб. Долг в основном номинирован в долларах (92%), что для компании, имеющей преимущественно валютную выручку, выглядит разумным. Следует отметить, что около 70% продаж компания осуществляет по долгосрочным контрактам, что обеспечивает достаточную финансовую устойчивость в нормальных условиях. Будучи экспортером, компания выигрывает от ослабления рубля, поскольку большая часть затрат и инвестиций – рублевые. Как показывают расчеты АЛРОСА, снижение курса руб./долл. на 1 руб. приводит к росту выручки на 1,4% и EBITDA на 2,8%. Долговая нагрузка (Чистый долг/12-месячная EBITDA) выросла за год с 0,4 до 0,7, но на конец 1 кв. 2020 г. не изменилась и остается на комфортном уровне. Согласно принципам финансовой политики компании, долговая нагрузка должна находиться в пределах 0,5–1,0. Предельное значение – 1,5. Ликвидные средства (включая открытые кредитные линии) составляют не менее 1 млрд долл. Так, по данным АЛРОСА, на конец 1 кв. 2020 г. компания имела 1 млрд долл. денежных средств и эквивалентов, а также кредитные линии на 3,2 млрд долл. Как отмечают аналитики "Уралсиба", в текущем году компании предстоит погасить 534 млн долл. долга, который в основном (494 млн долл.) состоит из евробонда, погашаемого в ноябре. Кроме того, летом необходимо выплатить финальные дивиденды за прошлый год в размере 19,37 млрд руб. (около 260 млн долл.). С учетом сокращения продаж, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, свободный денежный поток компании может сократиться до 30 млрд руб. Поэтому привлечение дополнительного финансирования в этой ситуации выглядит обоснованным.
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