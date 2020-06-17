"Детский мир" сможет нарастить рыночную долю в этом году за счет конкурентов - ГК "ФИНАМ"

"Детский мир" сможет нарастить рыночную долю в этом году за счет конкурентов, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "После SPO ключевой акционер АФК "Система" будет владеть пакетом 20,4% акций, и мы ожидаем, что "Детский мир" продолжит текущую стратегию развития и подход к начислению дивидендов. Мы сохраняем положительное видение на долгосрочные перспективы эмитента", - отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых.

На взгляд аналитика, SPO акций "Детского мира" не оказало эффекта на котировки ретейлера, несмотря на размещение по 93 руб., с дисконтом 4% к предыдущему закрытию, что может свидетельствовать о высоком интересе к биржевой истории DSKY. "Текущий кризис неблагоприятно отразился на бизнесе в апреле, но также принес компании возможность оптимизировать крупные статьи издержек, например, расходы на аренду и обслуживание долга, и в мае на фоне постепенного выхода из самоизоляции ретейлер смог вернуть ключевые финансовые показатели на линию роста. Так, выручка в мае повысилась на 6,7% г/г, EBITDA - на 38,7% г/г. Мы ожидаем, что "Детский мир" сможет нарастить рыночную долю в этом году за счет конкурентов", - указывает Н. Малых..

Продажу акций аналитики "ФИНАМа" считают нейтральным событием для акций "Детского мира". "После SPO ключевой акционер АФК "Система" будет владеть пакетом 20,4% акций, и мы ожидаем, что "Детский мир" продолжит текущую стратегию развития и подход к начислению дивидендов. Мы сохраняем положительное видение на долгосрочные перспективы эмитента", - заключает Н. Малых.