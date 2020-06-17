Дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Дивидендная доходность российских акций остается одной из самых высоких в мире, в среднем по индексу Мосбиржи в этом году она может достичь 8%, сообщили аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции" в ходе онлайн-конференции.

Это в совокупности с дисконтом в оценке российских акций в сравнении с аналогичными иностранными бумагами делает российские активы высоко привлекательными для инвесторов. Аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции" рассчитывают на сохранение притока капитала как со стороны глобальных фондов, так и со стороны розничных инвесторов на российский фондовый рынок. Большинство российских компаний определились с размером дивидендов и датой их выплат по итогам 2019 года (выплата - в 2020 г.).

Аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции" представили также наиболее интересные бумаги с точки зрения дивидендных выплат с горизонтом инвестиций в 3-5 лет. По их мнению, эффективнее выбирать компании с прозрачной дивидендной политикой и устойчивой бизнес-моделью, такие как МТС, Магнит, X5 Retail Group, Юнипро, РусГидро и др. Среди глобальных имен к таким компаниям относятся AT&T, McDonalds, J.P. Morgan, Total.

Дивидендная доходность на уровне 5% для зарубежных рынков считается крайне высокой, например, доходность индекса S&P500 не превышает двух процентов, констатируют эксперты инвестбанка.