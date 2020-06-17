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17 июня 2020 года 10:49
Мягкая риторика ЦБ РФ более желательна для сегмента ОФЗ - Росбанк
Аналитики Росбанка считают мягкую риторику ЦБ РФ более желательной для сегмента ОФЗ и ожидают увидеть снижение ключевой ставки 19 июня на 50 бп, сообщается в обзоре. "Во вторник в сегменте ОФЗ активизировались покупки. Госбумаги вдоль кривой потеряли в доходности от 4 до 8 бп, заметно сократив дистанцию до рекордно низких уровней третьей декады мая. Наиболее вероятным поводом для наращивания позиций стал довольно резкий пересмотр ожиданий в преддверии заседания Банка России - большинство аналитиков переместилось из штаба "умеренного снижения на 50 бп" в штаб "снижения на 75-100 бп", однако в последнем перспективы сохранения мягкой риторики регулятора не выглядят гарантированными. Мы, напротив, полагаем мягкую риторику более желательной для сегмента ОФЗ и ожидаем увидеть снижение на 50 бп с четким сигналом дальнейших действий на заседании в июле (-50 бп) и, возможно, впоследствии", - пишут аналитики Росбанка. Минфин решил провести сразу 3 аукциона ОФЗ: первый - в серии 26234 (июл.25), размещение которой стартовало на прошлой неделе, второй - в 10-летнем бенчмарке 26228 (апр.30), и последний - в серии 52002 (фев.28) с индексируемым на инфляцию номиналом. "Мы не исключаем, что аукционы пройдут по сценарию, отличному от предыдущих недель на фоне попыток подкупить бумаги в преддверии знакового заседания Банка России. Это обстоятельство, в первую очередь, может усилить интерес к самой короткой из предложенных серий 26234 и сократить первичную премию до 1-2 бп (доходность по цене отсечения 5.08-5.09%) при комфортных для Минфина объемах размещения. В более длинной серии 26228 мы по-прежнему ожидаем увидеть премию 2-3 бп за объем (доходность по цене отсечения 5.59-5.60%)", - указывают специалисты. Второе обстоятельство, способное увеличить интерес к аукционам, по мнению аналитиков Росбанка - предстоящий аукцион 1-летнего РЕПО (22 июня). Инструмент создает потенциальный "долговой рычаг" для получения положительного кэрри в средне- и долгосрочных бумагах. При заявленной минимальной стоимости РЕПО (ключевая ставка + премия 25 бп) аукционная серия 26228 выглядит весьма привлекательной даже у текущих уровней доходности (5,57%), считают в банке.
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17 июня 2020 года 16:00
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.17 июня 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются. читать дальше
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Julius Baer повышает прогноз по ценам железной руды на следующие 3 и 12 месяцев до 95 и 80 долл. США за тонну соответственно - Julius Baer
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.16 июня 2020 года 15:15
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин. "Падение мировой добычи и восстановление спроса, по-видимому, уже в июне-июле приведут к возникновению на рынке дефицита нефти. Несмотря... читать дальше
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