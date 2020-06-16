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16 июня 2020 года 17:20
Julius Baer повышает прогноз по ценам железной руды на следующие 3 и 12 месяцев до 95 и 80 долл. США за тонну соответственно - Julius Baer
Котировки железной руды сохраняли устойчивость во время коронакризиса, однако, теперь внимание рынка железной руды переключилось на Бразилию, где один из рудников был остановлен из-за распространения Covid-19, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы повысили прогноз по котировкам железной руды и скорректировали позицию на нейтральную. При этом мы считаем, что любые перебои с поставками должны оказаться краткосрочными. В долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем увидеть рынок с достаточным уровнем предложения", - отмечает эксперт банка Карстен Менке. Рынок железной руды еще раз подтвердил, что живет своей собственной жизнью. Котировки оставались очень устойчивыми во время коронакризиса, главным образом, из-за зависимости рынка от ситуации в Китае, на долю которого приходится около 70% глобального импорта. Ранние усилия Китая по сдерживанию эпидемии и его готовность вернуть экономику в нормальное русло способствовали росту активности сталелитейных заводов и увеличению спроса на железную руду. В течение мая как производство стали, так и импорт железной руды выросли по сравнению с прошлым годом. Теперь внимание рынка сосредоточено на Бразилии, которая является вторым по величине экспортером железной руды в мире, где вспышка Covid-19 находится в острой фазе. На прошлой неделе крупнейшему производителю страны пришлось остановить работу на одном из рудников из-за распространения Covid-19. Несмотря на то, что производитель не снизил прогнозы по объемам производства, а тоннаж отгружаемой продукции за последнее время вырос, котировки железной руды подскочили до уровня выше 100 долл. США за тонну. Эксперт Julius Baer считает, что поддержка ценам, вероятно, будет сохраняться, пока ситуация с вирусом в Бразилии не окажется под контролем. Дальнейшие закрытия рудников являются очевидным риском. Следовательно, аналитики банка изменили позицию по железной руде на нейтральную и подняли прогноз по ценам на следующие 3 и 12 месяцев до 95 долл. США и 80 долл. США за тонну, соответственно. "Поскольку мы по-прежнему уверены в том, что любые перебои с поставками из Бразилии, вероятнее всего, окажутся кратковременным, текущая поддержка ценам должна сойти на нет. - полагает Карстен Менке. - В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем увидеть достаточный уровень предложения на рынке железной руды. Существует большое количество высококачественной руды, которую можно добывать по ценам ниже сегодняшних. Тем не менее, рынок, скорее всего, будет включать в котировки премию за постоянные риски поставок из Бразилии. На такие настроения влияет то, как правительство страны решало проблему с бедствием на плотине в прошлом году и справляется с коронакризисом в этом году. Поставки из Австралии вряд ли будут затронуты проблемами во взаимоотношениях с Китаем потому, что в мире нет другого производителя, обеспечивающего Китаю такие же объемы, как Австралия. В то же время, мы по-прежнему убеждены, что спрос на сталь в Китае в конечном итоге достигнет потолка, поскольку экономика страны продолжает переходить от концепции роста, обусловленного инвестициями, к росту, основанному на потреблении, что сказывается на спросе на железную руду и вновь будет толкать цены вниз".
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