.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок остается непредсказуемым - Saxo Bank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 июня 2020 года 16:37
Рынок остается непредсказуемым - Saxo Bank
Колебания рынка, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, граничат с абсурдом: в понедельник риск-аппетит перескочил от локального минимума к мощному росту. "Частично это связано с сообщением ФРС об изменениях в закупке корпоративных облигаций, а также, возможно, с объявленным ночью расширением закупок Банком Японии. USD и JPY снизились по всему спектру", - отмечает эксперт. "Вчерашняя безумная скачка затронула всё, кроме рынка облигаций, который можно назвать рынком лишь ограниченно, учитывая тяжелую руку центробанков, - комментирует события понедельника Джон Харди. - Фьючерсы на американские акции после распродажи утром в Европе устремились вверх к сильному закрытию в США. Поначалу не было видно явного катализатора, но в течение американской сессии он проявился, и довольно сильный: ФРС объявила об изменении своей программы закупки корпоративных облигаций с неуклюжим названием SMCCF. Изменение, нужно отметить, заключалось не в увеличении объема, а в расширении ассортимента, который стал включать отдельные облигации на вторичном рынке ради "поддержки рыночной ликвидности и доступности кредитования для крупных работодателей", а не только ETF-фонды инвестиционного уровня". На взгляд эксперта банка, ничего удивительного в том, что USD и JPY пришли в движение соответственно своей отрицательной корреляции с рисковыми настроениями: иена к утру вторникаослабела даже к весьма слабому доллару, когда Банк Японии расширил свою программу поддержки компаний с 75 до 110 трлн иен (и обозначил готовность при необходимости расширять ее и дальше). По мнению валютного стратега Saxo Bank, такая волатильность свидетельствует о нездоровом состоянии рынка, и его поведение, вероятно, останется беспорядочным. "Фунт стерлингов в понедельник существенно укрепился - как на всплеске риск-аппетита, так и на благоприятных слухах по поводу вчерашнего телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и его европейскими коллегами, хотя формально переговоры возобновятся только 29 июня. Если посмотреть на поведение рынка во вторник утром, то темпы развития начавшихся ночью движений таковы, что двусторонняя волатильность остается значительным риском. Рынок производит впечатление шизофреничного, и последние изменения могут так же легко откатиться, как и продолжиться", - заключает Джон Харди.
.
16 июня 2020 года 17:20
Julius Baer повышает прогноз по ценам железной руды на следующие 3 и 12 месяцев до 95 и 80 долл. США за тонну соответственно - Julius Baer
Котировки железной руды сохраняли устойчивость во время коронакризиса, однако, теперь внимание рынка железной руды переключилось на Бразилию, где один из рудников был остановлен из-за распространения Covid-19, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы повысили прогноз по котировкам железной руды и... читать дальше
.16 июня 2020 года 15:15
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин. "Падение мировой добычи и восстановление спроса, по-видимому, уже в июне-июле приведут к возникновению на рынке дефицита нефти. Несмотря... читать дальше
.16 июня 2020 года 14:18
По мнению экспертов Райффайзенбанка, в ближайшее время возможна небольшая коррекция цен на нефть, так как на рынке все же сохраняется дисбаланс в пользу покупателей, отмечается в обзоре банка. "Сейчас рост цен на нефть опережает события, так как есть и другие значимые сегменты, в которых... читать дальше
.16 июня 2020 года 12:51
S&P 500, скорее всего, отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на текущей неделе - ITI Capital
S&P 500, скорее всего, отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на текущей неделе, говорится в комментарии ITI Capital. Волатильность останется высокой, но поддержку фондовому рынку США окажет хорошая статистика за май, которая указывает на V-образную динамику в условиях... читать дальше
.16 июня 2020 года 10:45
Курс EUR/USD обладает ограниченным потенциалом роста в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника консолидируется у отметки 1,1333 после стремительного укрепления днем ранее, констатирует ведущий... читать дальше
.16 июня 2020 года 10:25
Рост нефти идет на общих позитивных настроениях, так как своих собственных драйверов движения у "черного золота" нет, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Быть может, они появятся после заседания мониторингового комитета стран ОПЕК+. Скорее всего, ключевые страны расширенного картеля -... читать дальше
.16 июня 2020 года 09:29
Трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса
Американский фондовый рынок завершил в плюсе волатильную сессию в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник. читать дальше
.15 июня 2020 года 18:52
Негативные факторы могут повернуть рынок акций США вспять или по меньшей мере вызвать серьезную коррекцию - "ВТБ Капитал"
Негативные факторы могут повернуть рынок акций США вспять или по меньшей мере вызвать серьезную коррекцию, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Минфин США в ближайшие полгода планирует выпустить UST на 3 трлн долл., но при этом Комитет ФРС по операциям на открытом рынке на прошлой неделе заявил,... читать дальше
.15 июня 2020 года 17:43
Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира - Julius Baer
Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира, говорится в комментарии Julius Baer. "Экономическая активность в Китае в мае продолжила возвращаться к нормальным уровням несколько более медленными темпами, чем ожидалось.... читать дальше
.15 июня 2020 года 15:00
Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится - Sberbank CIB
Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Первая половина 2020 года, безусловно, войдет в историю нефтяного рынка как период беспрецедентного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.