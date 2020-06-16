Рынок остается непредсказуемым - Saxo Bank

Колебания рынка, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, граничат с абсурдом: в понедельник риск-аппетит перескочил от локального минимума к мощному росту. "Частично это связано с сообщением ФРС об изменениях в закупке корпоративных облигаций, а также, возможно, с объявленным ночью расширением закупок Банком Японии. USD и JPY снизились по всему спектру", - отмечает эксперт.

"Вчерашняя безумная скачка затронула всё, кроме рынка облигаций, который можно назвать рынком лишь ограниченно, учитывая тяжелую руку центробанков, - комментирует события понедельника Джон Харди. - Фьючерсы на американские акции после распродажи утром в Европе устремились вверх к сильному закрытию в США. Поначалу не было видно явного катализатора, но в течение американской сессии он проявился, и довольно сильный: ФРС объявила об изменении своей программы закупки корпоративных облигаций с неуклюжим названием SMCCF. Изменение, нужно отметить, заключалось не в увеличении объема, а в расширении ассортимента, который стал включать отдельные облигации на вторичном рынке ради "поддержки рыночной ликвидности и доступности кредитования для крупных работодателей", а не только ETF-фонды инвестиционного уровня".

На взгляд эксперта банка, ничего удивительного в том, что USD и JPY пришли в движение соответственно своей отрицательной корреляции с рисковыми настроениями: иена к утру вторникаослабела даже к весьма слабому доллару, когда Банк Японии расширил свою программу поддержки компаний с 75 до 110 трлн иен (и обозначил готовность при необходимости расширять ее и дальше). По мнению валютного стратега Saxo Bank, такая волатильность свидетельствует о нездоровом состоянии рынка, и его поведение, вероятно, останется беспорядочным.

"Фунт стерлингов в понедельник существенно укрепился - как на всплеске риск-аппетита, так и на благоприятных слухах по поводу вчерашнего телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и его европейскими коллегами, хотя формально переговоры возобновятся только 29 июня. Если посмотреть на поведение рынка во вторник утром, то темпы развития начавшихся ночью движений таковы, что двусторонняя волатильность остается значительным риском. Рынок производит впечатление шизофреничного, и последние изменения могут так же легко откатиться, как и продолжиться", - заключает Джон Харди.