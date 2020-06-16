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16 июня 2020 года 16:08
Дивиденды Башнефти могут разочаровать - ИК "Велес Капитал"
Аналитики ИК "Велес Капитал" пересмотрели прогнозную цену акций Башнефти с целью отразить понижение прогноза средней цены на нефть, учесть финансовые результаты компании за 1 квартал и прогноз дивидендов по итогам 2020 г., говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что компания и далее будет интересна рынку лишь дивидендами, однако наши расчеты показывают, что их величина по итогам 2020 г. будет близка к нулю. Такой прогноз предполагает, что акции компании переоценены, а рынок закладывает существенно более высокие дивиденды. Мы подтверждаем рекомендацию "Продавать" по обоим видам акций Башнефти", - указывает эксперт ИК Александр Сидоров. Также аналитики "Велес Капитала" понизили прогноз средней цены Brent на 2020 г. почти в два раза до 35 долл. за баррель вследствие кризиса на нефтяном рынке в 1 полугодии 2020 г. и на ожиданиях его восстановления во 2 полугодии и в 2021 г. Эксперты ожидают, что стоимость Brent составит 40 долл. за баррель к концу 2020 г. и достигнет равновесной цены 50 долл. за баррель к концу 2021 г., когда рынок сбалансируется посредством соглашения ОПЕК+ и восстановления спроса после прохождения пандемии. "После перехода под контроль Роснефти акции Башнефти резко потеряли в спросе у инвесторов из-за того, что компания стала закрытой, а ликвидность акций после выкупа резко снизилась. В период, когда Brent стоил 60 долл. за баррель стоимость обыкновенных акций находилась около 2000 руб., при том, что Роснефть покупала их за 3700 руб. при 50 долл. за баррель. При этом акции компании сильно реагировали на дивидендные события. Эта картина указывает на то, что акции Башнефти интересны рынку лишь дивидендами, поэтому прогноз дивидендов является главным фактором, который определяет стоимость акций компании", - отмечает А. Сидоров. По мнению эксперта, с появлением Роснефти как основного акционера дивидендная доходность акций сильно снизилась. Если ранее бумаги Башнефти были одними из наиболее доходных по этому показателю, то со сменой основного акционера дивидендная история была подпорчена. Последние 2 года рекомендации по дивидендам разочаровывали рынок, и каждый раз это приводило к падению акций на 8-10% на этих новостях. А. Сидоров считает, что из-за очень слабых результатов в 1 полугодии дивиденды Башнефти по итогам 2020 г. сильно снизятся относительно 2019 г., в то время как рынок пока оценивает акции всего на 10% ниже их докризисного уровня. Аналитик ИК "Велес Капитал" отметил низкую ликвидность акций компании. Так как объем торгов по акциям Башнефти невысок, котировки имеют слабую корреляцию с ценой на нефть, поэтому вкладываясь в бумаги Башнефти, инвестор рискует упустить возможность сделать ставку на рост или падение цен на нефть. "На наш взгляд, котировки зависят исключительно от ожидаемых дивидендов, но с учетом дивидендной истории и слабых прогнозов по дивидендам за 2020 г. мы считаем, что акции компании в ближайший год бесперспективны и несут высокий риск обвала", - заключает Александр Сидоров. .
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