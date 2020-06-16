"ВТБ Капитал" поднял оценку "обычки" Сургутнефтегаза почти в 1,5 раза, сохранив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре инвестбанка.

Так, для обыкновенных акций компании прогнозная цена была повышена на 47% - до $0,63 за штуку, а для привилегированных понижена на 4% - до $0,53 за штуку.

Рекомендация "держать" для обоих видов бумаг "Сургутнефтегаза" аналитиками была оставлена без изменения.

Как отмечается в обзоре, эксперты понизили для компании показатель WACC (средневзвешенная стоимость капитала) до 8,5% в свете общемировой тенденции снижения стоимости капитала.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,63 (текущая цена - 0,57), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для американских депозитарных расписок (ADR)) - 6,3 (текущая цена - 5,68), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,53 (текущая цена - 0,5), рекомендация - держать.