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16 июня 2020 года 14:18
Дисбаланс на рынке нефти пока в пользу покупателей - Райффайзенбанк
По мнению экспертов Райффайзенбанка, в ближайшее время возможна небольшая коррекция цен на нефть, так как на рынке все же сохраняется дисбаланс в пользу покупателей, отмечается в обзоре банка. "Сейчас рост цен на нефть опережает события, так как есть и другие значимые сегменты, в которых потребление все еще находится на минимальных уровнях, - указывает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. - В первую очередь, это авиасообщение, которое будет еще очень долго восстанавливаться. Кроме того, на рынке сформировались огромные запасы нефти, которые нужно будет еще распродать. Так, по данным Министерства энергетики США (EIA), мировые запасы нефти вернутся к нормальным уровням лишь к концу 2021 г. Стоит также понимать, что при дальнейшем росте цен в игру могут снова вступить американские производители нефти". Объемы бурения в США могут начать восстанавливаться уже в конце июня-начале июля, полагает А. Полищук. Так, по данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок резко замедлило падение до 3%, снизившись до 199 штук. "Мы полагаем, что возможна небольшая коррекция цен на нефть в ближайшее время, так как на рынке все же сохраняется дисбаланс в пользу покупателей. Но в целом мы ждем постепенного восстановления цен. Отметим, что консенсус-прогноз на 4 кв. 2020 г. предполагает средний уровень Brent выше 42 долл./барр.", - прогнозирует аналитик банка.
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.15 июня 2020 года 17:43
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