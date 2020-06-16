Альфа-банк поднял рекомендацию для акций Детского мира до "выше рынка"

Альфа-банк повысил рекомендацию для акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) до "выше рынка", сообщается в обзоре банка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет 115 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 116,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 98,02 рубля за штуку.