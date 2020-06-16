Аналитики банка "Санкт-Петербург" не видят перспектив для ощутимых движений рубля

Российские активы продолжают следовать за мировыми трендами - динамику рубля в последние недели определяли цены на нефть, которые, в свою очередь, следуют за прочими высокодоходными активами, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Российская валюта во вторник торгуется вблизи 69,8 руб./$, мы не видим перспектив для ощутимых движений и ожидаем консолидации в диапазоне 69-70,5 руб./$", - указывают они в обзоре банка.