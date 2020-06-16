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Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital ждет преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ до заседания ЦБ РФ 19 июня
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16 июня 2020 года 12:02
ITI Capital ждет преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ до заседания ЦБ РФ 19 июня
Наиболее важным событием для локального долгового рынка на неделе станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечают аналитики ITI Capital. "Мы подтверждаем наше мнение, что регулятор не станет смягчать монетарные условия больше, чем делал это ранее. Иными словами, мы полагаем, что величина шага снижения ставки останется 50 б.п. Текущий уровень доходности на вторичном рынке облигаций уже учитывает данное решение. Таким образом, до заседания мы ожидаем преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ", - пишут они в комментарии компании.
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16 июня 2020 года 17:20
Julius Baer повышает прогноз по ценам железной руды на следующие 3 и 12 месяцев до 95 и 80 долл. США за тонну соответственно - Julius Baer
Котировки железной руды сохраняли устойчивость во время коронакризиса, однако, теперь внимание рынка железной руды переключилось на Бразилию, где один из рудников был остановлен из-за распространения Covid-19, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы повысили прогноз по котировкам железной руды и... читать дальше
.16 июня 2020 года 16:37
Колебания рынка, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, граничат с абсурдом: в понедельник риск-аппетит перескочил от локального минимума к мощному росту. "Частично это связано с сообщением ФРС об изменениях в закупке корпоративных облигаций, а также, возможно, с объявленным... читать дальше
.16 июня 2020 года 15:15
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин. "Падение мировой добычи и восстановление спроса, по-видимому, уже в июне-июле приведут к возникновению на рынке дефицита нефти. Несмотря... читать дальше
.16 июня 2020 года 14:18
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.16 июня 2020 года 12:51
S&P 500, скорее всего, отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на текущей неделе - ITI Capital
S&P 500, скорее всего, отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на текущей неделе, говорится в комментарии ITI Capital. Волатильность останется высокой, но поддержку фондовому рынку США окажет хорошая статистика за май, которая указывает на V-образную динамику в условиях... читать дальше
.16 июня 2020 года 10:45
Курс EUR/USD обладает ограниченным потенциалом роста в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника консолидируется у отметки 1,1333 после стремительного укрепления днем ранее, констатирует ведущий... читать дальше
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Рост нефти идет на общих позитивных настроениях, так как своих собственных драйверов движения у "черного золота" нет, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Быть может, они появятся после заседания мониторингового комитета стран ОПЕК+. Скорее всего, ключевые страны расширенного картеля -... читать дальше
.16 июня 2020 года 09:29
Трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса
Американский фондовый рынок завершил в плюсе волатильную сессию в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник. читать дальше
.15 июня 2020 года 18:52
Негативные факторы могут повернуть рынок акций США вспять или по меньшей мере вызвать серьезную коррекцию - "ВТБ Капитал"
Негативные факторы могут повернуть рынок акций США вспять или по меньшей мере вызвать серьезную коррекцию, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Минфин США в ближайшие полгода планирует выпустить UST на 3 трлн долл., но при этом Комитет ФРС по операциям на открытом рынке на прошлой неделе заявил,... читать дальше
.15 июня 2020 года 17:43
Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира - Julius Baer
Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира, говорится в комментарии Julius Baer. "Экономическая активность в Китае в мае продолжила возвращаться к нормальным уровням несколько более медленными темпами, чем ожидалось.... читать дальше
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