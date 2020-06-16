"Алор Брокер" ждет колебаний цен на нефть около отметки $40 за баррель

Рост нефти идет на общих позитивных настроениях, так как своих собственных драйверов движения у "черного золота" нет, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Быть может, они появятся после заседания мониторингового комитета стран ОПЕК+. Скорее всего, ключевые страны расширенного картеля - Саудовская Аравия и Россия - обозначат свои позиции и их жесткость относительно уровня добычи в августе. Пока же ждем колебания цен на нефть около отметки 40 долларов за баррель", - пишет он в комментарии компании.