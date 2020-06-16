Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 2700-2800 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие сопротивления для индексов Мосбиржи и РТС расположены на 2760 и 1250 пунктах соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Если индексам удастся удержаться выше по итогам вторника, шансы возвращения к краткосрочному росту увеличатся, указывает специалист в комментарии компании. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 2700-2800 пунктов.