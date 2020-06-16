Индекс Мосбиржи во вторник попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи во вторник сможет продемонстрировать уверенный рост и попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Азиатские рынки и фьючерсы на индексы США демонстрируют уверенный рост, констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов: запуск программ стимулирования от ФРС увел на второй план опасения относительно коронавируса и риски длительности восстановления мировой экономики, предоставив повод инвесторам для выкупа просадки последних дней. Кроме того, локальной поддержкой выступают и публикации во вторник майских данных по розничным продажам и пром. производству в США, которые покажут степень оживления в экономике.

"Мы ждем, что во вторник-среду позитивные настроения на мировых рынках сохранятся, но по-прежнему консервативно смотрим на мировые рынки на горизонте до конца месяца, опасаясь возврата коррекционных настроений ввиду высокой степени экономической неопределенности и не снятых геополитических рисках. Ждем, что во вторник индекс Мосбиржи вслед за мировыми рынками сможет продемонстрировать уверенный рост и попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов", - пишет Е. Локтюхов.