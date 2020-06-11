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11 июня 2020 года 18:49
Розничные инвесторы на рынке акций РФ сохраняют позитив и все еще не готовы фиксировать прибыль - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 10 июня 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают эксперты, розничные инвесторы на рынке акций РФ сохраняют позитив с середины апреля и все еще не готовы фиксировать прибыль. "Розничные инвесторы по-прежнему настроены весьма оптимистично и готовы наращивать позиции в российских акциях на просадках, что также нашло отражение в сокращении коротких позиций", - пишут аналитики. Институциональные инвесторы, напротив, за отчетный период оказались чистыми продавцами вторую неделю подряд, хотя перевес был незначительным: на прошлой неделе приказов на продажу от институциональных инвесторов было на 30% больше, чем на покупку. По оценкам экспертов инвестбанка, прошлая неделя стала второй лучшей для российских акций с начала года с точки зрения динамики движения капиталов фондов ETF, инвестирующих в акции. "В общей сложности притоки достигли $72 млн, став лучшим результатом с первой недели января. Притоки были сконцентрированы в основном в фондах, ориентированных на Россию. Тем не менее возобновились, причем неплохими темпами, и чистые притоки в GEM ETF акций - впервые с момента появления темы COVID в новостных лентах в январе. Импульс потоков остается многообещающим для спекулянтов, и вряд ли развивающиеся рынки продолжат так же сильно отставать от развитых рынков. Мы по-прежнему считаем данные позитивными с краткосрочной спекулятивной точки зрения", - говорится в обзоре.
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