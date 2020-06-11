Золото: среднесрочная поддержка сохранится - ИК "Велес Капитал"

Цены на золото, после мартовской просадки, в апреле и мае стремились к повышению и обновили пики с 2012 г., поднявшись выше 1750 долл./унц. на фьючерсном и спот-рынке, отмечается в аналитическом материале эксперта ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Наш базовый сценарий предполагает, что экономическая неопределенность в среднесрочной перспективе будет поддерживать интерес к золоту, но в краткосрочном периоде инвестиционный интерес может на время ослабнуть, что отпугнет покупателей лишь на время", - указывает аналитик.

По мнению Е. Кожуховой, фундаментальные показатели рынка относительно стабильны:

- высокий инвестиционный спрос нивелирует сокращение покупок физического золота. Согласно материалам Всемирного совета по золоту, в 1-м кв. 2020 г. мировой спрос на драгоценный металл увеличился на 1% г/г. При этом предложение сократилось на 4% ввиду перебоев с производством, вызванным коронавирусом. Активы под управлением "золотых" ETF продолжают обновлять рекорды и в мае достигли 3 510 т. Чистая длинная позиция по золоту, по данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), хотя и снизилась с пиковых февральских значений (около 350 тыс. контрактов), остается выше 200 тыс., указывая на сохранение инвестиционного интереса к металлу.

- денежно-кредитные условия по-прежнему благоприятны для золота. Низкие процентные ставки по всему миру и неиссякающий поток ликвидности в том числе в виде государственной поддержки экономики в крупнейших странах усиливают среднесрочную привлекательность золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США при этом остается ниже 1%, что также обеспечивает спрос на золото как более доходный актив. Индекс доллара против 6 основных валют US Dollar index в конце мая пошел на снижение.

- экономическая неопределенность сохраняется, несмотря на усиление мирового аппетита к риску. Индекс волатильности VIX вернулся к уровням конца февраля, а инвесторов уже не испугать слабой макроэкономической статистикой за апрель и май. На лето в Европе и США запланировано дальнейшее ослабление карантинных мер, но никаких гарантий уверенного восстановления никто не дает, особенно с учетом рисков прихода второй волны вируса (которые, впрочем, более актуальны для осенне-зимнего периода) и распространения инфекции в других крупных странах - например, в Бразилии и Индии. Кроме того, на первый план вновь вышло противостояние США и Китая, которое на этот раз связано сразу с несколькими факторами - вирусом, торговлей и гонконгским вопросом. Опасность в среднесрочном периоде исходит также от возможной волны банкротств и усиления инфляционных ожиданий в условиях стимулирующих мер.

"Согласно базовому сценарию, фундаментальные факторы в летние месяцы продолжат поддерживать золото, в связи с чем потенциал возможной нисходящей коррекции в июне-августе при негативном для цен на металл сценарии представляется ограниченным уровнем 1500 долл./унц. В краткосрочной перспективе ближайшая важная поддержка расположена на 1650 долл./унц. В пользу повышенной вероятности нисходящей коррекции будет говорить дальнейшее увеличение мирового аппетита к риску, закрепление доходности 10-летних государственных облигаций США выше 1%, а также падение чистой длинной позиции по золоту CFTC ниже 200 тыс. контрактов. В случае сильного роста аппетита к риску в краткосрочном периоде инвестиционный спрос на золото может частично компенсироваться восстановлением ювелирного. В условиях ослабления аппетита к риску золото будет пытаться вернуться к 1750-1800 долл./унц. и закрепиться выше", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".